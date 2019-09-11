نجمة كروية تهاجم رونالدو بقسوة: أيقونة الفساد في الرياضة.. فما السبب؟

متابعة بتجـــــــــــرد: هاجمت نجمة كرة القدم الأمريكية، أليكس مورغان، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إثر اتهامه بقضية اعتداء مواطنتها كاثرين مايورغا، التي خرج منها بريئًا من التهم الموجهة ضده.

ووقفت مورغان بجانب حقوق مواطنتها مايورغا، التي اتهمت رونالدو بالاعتداء عليها في منتجع ستين هاوس بولاية لاس فيغاس عام 2009، ورفعت دعوى قضائية ضده.

واعتبرت اللاعبة الحائزة كأس العالم للسيدات، مؤخرًا، أن رونالدو يعد أيقونة الفساد في الرياضة، مضيفة: “عندما تتمعن في قضية رونالدو، فإن هناك الكثير من الأدلة التي تم التستر عليها، لقد ساعد المال في إغلاق القضية”.

وتابعت بأن هناك من أسقط التهم عن النجم البرتغالي كي يواصل اللعب، مشيرة إلى أن كثيرين يفعلون مثله، لكنه أحد أشهر لاعبي كرة القدم، إن لم يكن الأشهر على الإطلاق، لذا فإنه يجذب الانتباه، وينبغي أن يتم دعم النسوة اللاتي يتعرضن إلى مواقف استضعاف من الرجال، وهن بحاجة إلى الدعم والقوة.

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وبينت: “في النهاية هذا لا يعني أنني لا أرى أنه واحد من أفضل لاعبي العالم وهذا ليس له علاقة بشخصيته. ما يفعله بصفته الوظيفية كلاعب كرة مجرد استمتاع بملاعب كرة القدم، ولا علاقة لذلك بشخصيته كشخص أو الإجراءات التي قد يتخذها في قراراته”.

وأوضحت أليكس مورغان بأنها لا تشعر بالحرج من لقاء رونالدو خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للأفضل في العالم، يوم 23 سبتمبر الجاري، على الرغم من هجومها العنيف على اللاعب ونشرها لمقالة صحفية ضده بعنوان “رونالدو أيقونة الفساد في الرياضة”.

وينافس رونالدو على جائزة اللاعب الأفضل في العالم، وكذلك مورغان تنافس بدورها على جائزة أفضل لاعبة.