"الخياليون" الأمريكية تفتتح "القاهرة للمسرح المعاصر"

افتتحت، الثلاثاء، الدورة الـ26 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويستمر المهرجان حتى 19 سبتمبر/أيلول ويشمل برنامجه 20 عرضا من مصر وسوريا والإمارات والكويت والعراق وتونس والمغرب والبرتغال وسويسرا والمجر وكوسوفو والبرازيل ونيجيريا والولايات المتحدة تقدم جميعها بالمجان.

وقدم حفل الافتتاح الممثل والمذيع أحمد أمين الذي تلاعب بمصطلح "المسرح التجريبي" لينتزع ضحكات الحاضرين من خلال استعراض ذكرياته الشخصية مع المهرجان سواء كمشاهد أو فنان مشارك لاحقا.

وشهد الحفل تكريم 3 من فناني وصناع المسرح على مستوى العالم هم المخرج والمؤلف الأمريكي لي بروير والمخرج اليوناني ثيودوروس تريزوبولوس والأكاديمية الأوغندية جسيكا قهوا والمخرج العراقي محسن العلي والمخرج الجزائري زياني شريف عياد والكاتب المصري محمد أبو العلا السلاموني.

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وجاء الختام مع العرض الغنائي "الخياليون" (ذا فانتاستيكس) من الولايات المتحدة ضيف شرف المهرجان هذا العام.

والعرض مدته نحو 80 دقيقة ويقدمه 8 من الممثلين يصاحبهم عازف بيانو وعازفة هارب، ويتناول قصة شاب وفتاة في مقتبل العمر يتحابان ويحمل كل منهما أحلاما وردية في خياله لكن مرور الوقت يكشف لهما عن قلة خبرتهما ويضع أمامها العراقيل التي يتغلبان عليها سويا.

وقالت نائبة رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة، دوروثي شيا، في كلمة سبقت العرض: "يسعدنا أن نكون ضيف شرف أحد أكبر وأهم المهرجانات المسرحية في الشرق الأوسط".

وأضافت: "عرض اليوم يتم تقديمه منذ 40 عاما في الولايات المتحدة، ويحظى بقبول كبير لدى الجمهور وهو نموذج متميز للمسرح الغنائي الأمريكي".

وتابعت: "تشارك الولايات المتحدة بهذا العرض في الافتتاح، وتقدم عرضا آخر للمسرح التجريبي ضمن برنامج المهرجان، إضافة إلى ورش عمل متخصصة ومحاضرات يقدمها مسرحيون مخضرمون".