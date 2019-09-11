فارس كرم في “ذا فويس سينيور”؟

كما بات معلوماً، صوّرت محطة MBC مطلع شهر آب/اغسطس الفائت في استديوهاتها في بيروت، الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس”، حيث شهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من السوبرستار راغب علامة والديفا سميرة سعيد.

والآن تصور “ام بي سي” ”ذا فويس كيدز” حيث شهد أيضاً الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث تستمر النجمة نانسي عجرم من الموسمين الفائتين، فيما يشغل الكرسييْن كل من النجمين عاصي الحلاني ومحمد حماقي وذلك بعد انسحاب كل من النجمين كاظم الساهر وتامر حسني.

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وفور الانتهاء من تصوير “ذا فويس كيدز”، ستنطلق محطة كل العرب بتصوير ”ذا فويس Senior ” الموجه لمن هم فوق الـ 60 عاماً.

لم تضح حتى الساعة الأسماء التي قد تنضم الى لجنة ”ذا فويس Senior ” ولكن عندما سُئل النجم فارس كرم هل من الممكن ان يقبل بأن يكون ضمن لجنة تحكيم البرنامج، قال للزميلة ندى عقيقي في برنامج “تراندينغ”: “ايه اكيد بقبل”.

وفي حال صحّت التوقعات وانضم نجم “بدنا نولعها” الى اللجنة، لا شك في ان حضوره سيكون له وقعه الخاص لما يتمتع من روح مرحة وقلب طيب، بالاضافة الى قربه من كل الفئات العمرية وخاصة المتقدمين في السن الذين يحرصون على حضور حفلاته حيث لا زالت الصورة التي نشرها على حسابه على انستغرام وهو ينحني احتراماً لمرأة متقدمة في السن حاضرة في أذهان محبيه حيث كتب حينها “بالدني ما في أغلى من الأم… وبنحني قدام محبة هالأم”.