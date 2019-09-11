مايلي سايريس تُطلق رسائل خفية في أجدد كليباتها.. من قصدت بها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت المُغنّية العالمية المُثيرة للجدل مايلي سايريس 26 عامًا، أغنيةً جديدةً يوم السّبت الماضي تحمل عنوان Slide Away أي "اذهب بعيدًا".
وجاء توقيت إطلاق الأغنية بعدما انفصلت مايلي عن زوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث، وذلك بعد عَقدٍ من المواعدة والخطوبة والانفصال والزّواج والطّلاق المُتكررين.
وأخذ جمهور مايلي الذي يتمتّع بقوة البصيرة بتحليل كليبها ومُلاحظة الرسائل الخفية التي عمدت نجمتهم على وضعها، ففي أحد المشاهد كانت سايريس تتجوّل حول حُطام حفلة بركة سباحةٍ جامحة، في إشارةٍ منها إلى زواجها الفاشل.
وتسير أحداث الكليب ومايلي تنظر إلى بركة سباحةٍ مليئةٍ بالأوساخ والقُمامة، أي دمار شيءٍ كانَ جميلًا يومًا ما، وهو ما حصل مع زواجها من ليام.
وِمن بين قِطع القمامة العائمة في بركة السّباحة العديد من زجاجات المشروبات الكحولية وحبوب المُخدّرات، أي أنّها تُلمّح إلى سبب انفصالها عن هيمسورث كان إدمانه على المُخدّرات والكحول، عِلمًا بأنّ مصادر قريبة من مايلي أكّدت بأنّ النّجمة حاولت إنقاذ زواجها ببسالة لكنّها لم تستطع تحمّل إدمان ليام على الكحول والمُخدّرات، لتردّ حينها مصادر مُقرّبة من هيمسورث وتصف ادّعائات مايلي بالكلام الفارغ، وأنّ سبب الانفصال هو خيانتها مع فتاةٍ أخرى وتصرّفاتها العلنية الفاضحة.
ولاحظ المُعجبون طوفان كرتًا من كروت الشدّة يحمل الرّقم 10 في البركة، وهي المُدة التي تواعد فيها مايلي وليام، لينتهي الكليب بسايريس وهي تسبح وحيدةً في البركة، وهو رمزٌ منها بأنها وجدت سعادتها كامرأة عازبة.
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