عبير صبري تفقدُ أعصابها وتشتمُ متابعة قالت لها: على جهنم عدل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فقدت الفنانة المصرية عبير صبري، صوابها ووجّهت شتائم وتوبيخ لجمهورها المتابع لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" بسبب تعليق.

ورغم أنّ الفنانة المصرية تدخل في نقاشات حادّة وتردّ على متابعيها من فترة لأخرى، إلا أنّها أصبحت لا تتحمّل أيّ تعليق غير لائق أو هجوميّ يُكتب لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذه المرّة نشرت عبير صبري، صورة لها عبر "إنستغرام"، وعلقت قائلًة: "ومن يكتشفك..؟ أنت، من يحبك..؟ أنت، أنت ذاتك بداخلك كل المخزون الذي تحتاجه، ذاتك".

وارتدت عبير صبري، في هذه الإطلالة فستانًا قصيرًا بعض الشيء وعاري الكتفين. ورغم أنّ الفستان ليس بالجريء إلا أنّه عرّضها لانتقادات من متابعيها، وكان من بين التعليقات التي وردت قول متابعة لها: "على جهنم عدل".

واستشاطت عبير صبري غضبًا فاضطرّت للرّدّ على المتابعة قائلًة: "جهنم تشيلك وتتحرقي فيها"، وعندما حاول البعض من متابعيها التهدئة وطالبوها بتقبل كل الآراء، فردت عليهم قائلًة: "وتقبلوا رأيي فيكم برضه يا ماما".

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وفتحت عبير صبري، بهذا التعليق النار على نفسها، ولم تسلم من ألسنة المتابعين الذين أكّدوا أنّها ليس من حقّها تحديد مصير الناس، وأنّ هذا يدخل الجنة وذاك يدخل النار، معربين عن استيائهم بما ردّت به على متابعتها.

وأعرب البعض الآخر من المتابعين عن تضامنهم معها، خاصًة أنّ المتابعة هي من بدأت بالشّتائم، وأنّ ما بدر منها غير مسموح.

يُذكر أنّ عبير صبري، تشارك حاليًا في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، والذي بدأ عرضه حاليًا عبر قناتي ON E وMBC 4، وصوّرت عبير صبري قصّة من قصص مسلسل.