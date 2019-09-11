متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت المخرجة اللبنانية إنجي جمال، الصديقة المقرّبة للفنانة اللبنانية إليسا، إنّ الأخيرة تمرّ بفترة صعبة للغاية، مطالبًة جمهورها ومحبيها بعدم إصدار أحكام ضدّها بعد القرار الذي اتخذته بالتوقّف عن العمل، وإصدار الكليبات الغنائية.
وكشفت مخرجة كليبات إليسا في السنوات الأخيرة، في تصريحات تلفزيونية، أنّ الفنانة اللبنانية تشعر أحيانًا بالاختناق تجاه بعض الأمور وهي في النهاية إنسانة نفدت طاقتها، وتحتاج للخلود إلى الرّاحة بعض الوقت.
وأكّدت إنجي أنّها تتمنّى أنْ تتراجع إليسا عن قرار الاعتزال، مشيرًة إلى أنّها حقّقت الكثير من النجاحات، واستطاعت أنْ تتخطى حدود الفنّ وتطويعه في القضايا الإنسانية.
ووجّهت المخرجة اللبنانية رسالة لمعجبي إليسا، قائلًة: "المرحلة التي تمر بها إليسا هي الأكثر ملاءمة لكي تعبروا لها عن حبكم".
وبدا أنّ الفنانة اللبنانية إليسا، استمعت لنصيحة صديقتها المقرّبة إنجي جمال، حيث استجابت لنصيحتها وقرّرت الخلود للرّاحة هذه الفترة، مُعلنة انقطاعها عن السوشال ميديا والتواصل مع الجمهور.
ولوحظ هذا من خلال صورة نشرتها إليسا عبر حسابها على "إنستغرام"، أظهرت تواجدها في إحدى المُنتجعات البحرية وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "غير متصلة"، ولم تحدّد الفنانة اللبنانية المكان الذي قرّرت فيه أنْ تخلد للرّاحة بعض الوقت.
يُذكر أنّ إليسا صَدمت مُتابعيها بإعلان اعتزال الألبومات الغنائية، مُشبهة الوسط الفني بـ"المافيا"؛ إذْ قالت في تغريدة نشرتها عبر تويتر، إنّها تُحضّر حاليًا لألبومها بكثير من الحبّ والعاطفة والسّبب أنّه سيكون الأخير بمسيرتها الفنية، كونها لا تستطيع أنْ تكون مُنتجة في وسط يشبه عصابات المافيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي جمال: إليسا تمرّ بفترة صعبة.. وطاقتها نفدت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.