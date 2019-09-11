إنجي جمال: إليسا تمرّ بفترة صعبة.. وطاقتها نفدت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت المخرجة اللبنانية إنجي جمال، الصديقة المقرّبة للفنانة اللبنانية إليسا، إنّ الأخيرة تمرّ بفترة صعبة للغاية، مطالبًة جمهورها ومحبيها بعدم إصدار أحكام ضدّها بعد القرار الذي اتخذته بالتوقّف عن العمل، وإصدار الكليبات الغنائية.

وكشفت مخرجة كليبات إليسا في السنوات الأخيرة، في تصريحات تلفزيونية، أنّ الفنانة اللبنانية تشعر أحيانًا بالاختناق تجاه بعض الأمور وهي في النهاية إنسانة نفدت طاقتها، وتحتاج للخلود إلى الرّاحة بعض الوقت.

وأكّدت إنجي أنّها تتمنّى أنْ تتراجع إليسا عن قرار الاعتزال، مشيرًة إلى أنّها حقّقت الكثير من النجاحات، واستطاعت أنْ تتخطى حدود الفنّ وتطويعه في القضايا الإنسانية.

ووجّهت المخرجة اللبنانية رسالة لمعجبي إليسا، قائلًة: "المرحلة التي تمر بها إليسا هي الأكثر ملاءمة لكي تعبروا لها عن حبكم".

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وبدا أنّ الفنانة اللبنانية إليسا، استمعت لنصيحة صديقتها المقرّبة إنجي جمال، حيث استجابت لنصيحتها وقرّرت الخلود للرّاحة هذه الفترة، مُعلنة انقطاعها عن السوشال ميديا والتواصل مع الجمهور.

ولوحظ هذا من خلال صورة نشرتها إليسا عبر حسابها على "إنستغرام"، أظهرت تواجدها في إحدى المُنتجعات البحرية وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "غير متصلة"، ولم تحدّد الفنانة اللبنانية المكان الذي قرّرت فيه أنْ تخلد للرّاحة بعض الوقت.

يُذكر أنّ إليسا صَدمت مُتابعيها بإعلان اعتزال الألبومات الغنائية، مُشبهة الوسط الفني بـ"المافيا"؛ إذْ قالت في تغريدة نشرتها عبر تويتر، إنّها تُحضّر حاليًا لألبومها بكثير من الحبّ والعاطفة والسّبب أنّه سيكون الأخير بمسيرتها الفنية، كونها لا تستطيع أنْ تكون مُنتجة في وسط يشبه عصابات المافيا.