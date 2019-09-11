هيفاء وهبي تكشف عن فريق فيلمها الجديد بينهم أحمد الفيشاوي

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وعبر خاصية الاستوري، فيديوهات من أول جلسة عمل تجمعها بفريق عمل فيلمها الجديد "عقد الخواجة". وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو رفقة الفنان أحمد داود وأحمد الفيشاوي والمخرج محمد حماقي، وعلقت على الفيديو قائلة "العصابة الجديدة". فيلم "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.

يذكر أن هيفاء وهبي بدأت مشوارها مع السينما في فيلم "دكان شحاتة"، وقدمت بعده عام 2014 فيلم "حلاوة روح"، ثم ظهرت كضيف شرف في فيلم "خير وبركة" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن في 2017. Advertisements قد يهمك أيضاً :

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