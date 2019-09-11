عائشة بن أحمد تستجم أمام البحر وشيماء سيف وزوجها بالملاهي

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

(مصراوي) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية مع إحدى صديقاتها.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وظهرت عائشة في الصورة بملابس البحر في مدينة جربة التونسية.

محمد كارتر

شارك المنتج الفني محمد كارتر جمهوره بصورة، عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، ظهر فيها مع زوجته الفنانة شيماء سيف، أثناء ركوبهما الأحصنة في الملاهي وكتب: "هانشرب الخيل ونأكلهم ونطلع نحارب، الحب كله".

رامز أمير

نشر الفنان رامز أمير، صورة عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، ظهر فيها على شاطئ البحر.

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دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة، مجموعة من الصور على "إنستجرام"، ظهرت فيها خلال رحلتها في البحرين.



ظافر العابدين

نشر الفنان ظافر العابدين، صورة عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال من إحدى المدن التاريخية في تونس.

إبتسام تسكت

شاركت الفنانة إبتسام تسكت، جمهورها بصورة لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في هولندا.

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