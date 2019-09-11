دانيال كريج يظهر في كواليس فيلم "جيمس بوند" بعد الإعلان عن الاسم الرسمي

لندن - لايف ستايل
يواصل الممثل البريطاني دانيال كريج تصوير مشاهده في فيلم جيمس بوند الجديد في مدينة ماتيرا الإيطالية، مع الممثلة الفرنسية ليا سيدوكس التي تقوم بدور البطولة النسائية، حيث نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة تجمع بين دانيال كريج وليا سيدوكس من كواليس الفيلم الذي أعلن عن اسمه الرسمي، وهو No Time To Die.
وكان الفيلم تأجل تصويره لأكثر من مرة بسبب حدوث مشاكل إنتاجية، وعدم وجود مواعيد متاحة بين "دانيال" والنجم العالمي ذي الأصول المصرية رامي مالك، كي يصورا مشاهدهما سويًا، ويعد ذلك الفيلم الـ25 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، والفيلم الخامس والأخير لـ دانيال كريج.
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