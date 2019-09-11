شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى وأوس وأوس يستعدان لتصوير "روحين فى زكيبة" بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الثنائى حمدى الميرغنى وأوس أوس للسفر الى المغرب لتصوير عدد من مشاهد مسلسلهما الجديد "روحين فى ذكيبة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يتم العمل على الانتهاء من جزء كبير من العمل فى القاهرة طوال الأسابيع الماضية، لاسيما وأن التصوير يسير بشكل يومى دون توقفات.

"روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

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يذكر ان حمدى الميرغنى يعيش حالة كبيرة من النشاط فى الوقت الحالى بعد عودة تصوير مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل امام والذى يشارك فى بطولته، اضافة إلى استمراره فى تصوير فيلم "ديدو" مع كريم فهمى وبيومى فؤاد ومحمد ثرو، وكذلك مشاركته فى عروض "مسرح مصر" بموسمه السابع والأخير.