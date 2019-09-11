خاص- مازن معضم في عملين دراميين، ماذا كشف لبصراحة؟

غاب الممثل اللبناني مازن معضم عن المشهد الرمضاني في عام 2019، إلا ان آراءه وتعليقاته حول الاعمال الدرامية التي عرضت حينها كانت ملفتة.

مازن لن يغيب طويلاً عن المشاهدين خاصة أنه يحضّر لعملين دراميين، حيث كشف في حديث مع موقع “الخليج 365” الى أنه سيبدأ تصوير مسلسل سوري – سويدي قريباً تدور قصته حول اللاجئين السوريين في السويد ومشاكلهم الاجتماعية في المخيمات.

وشدد “معضم” الى أنه أحب ان يشارك في هذا العمل على الرغم من أنه ليس سوريًا أو سويدياً وذلك بسبب الدور الذي جذبه جداً لأن النص يتضمن رسائل اجتماعية مهمة.

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المسلسل كتابة واخراج عماد نجار ومن بطولة مازن معضم، خالد القيش، محمد خير الجراح وغيرهم.

أيضاً، كشف مازن حصريًا لموقعنا الى أنه سيتوجه في القريب العاجل الى ايران لتصوير مسلسل جديد “ايراني – لبناني”، حيث سيلعب دور البطولة من الجانب اللبناني.

يجسد مازن في المسلسل، الذي هو من كتابة واخراج ايراني، دور طبيب لبناني يتعلم في ايران، إلا ان صراعاً يقع بينه وبين طبيب ايراني.

المسلسل جديد ومختلف بحسب تعبير مازن وسيعرض في رمضان 2020 عبر شاشة المنار.