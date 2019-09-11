هيفاء وهبي في أوّل صورة من "عقدة الخواجة".. حماقي مُخرج وهؤلاء أبطال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتّضحت أول صورة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس فيلمها الجديد "عقدة الخواجة"، المقرّر بدء تصويره في الأيام القليلة المقبلة، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأكشن.

ونشر محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، عبر "إنستغرام"، صورةً لأبطال الفيلم الذين تم التعاقد معهما وهما أحمد الفيشاوي وأحمد داوود، ويتولى الإخراج محمد حماقي.

وتعودُ هيفاء وهبي بفيلم "عقدة الخواجة"، إلى السينما، حيث قدّمت آخر أفلامها "حلاوة روح" الذي صدر في عام 2014، إضافةً إلى فيلم "دكان شحاتة"، الذي خاضت به أولى بطولاتها السينمائية عام 2009.

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الفيلم من إنتاج محمد الوزيري، في أولى تجاربه الإنتاجية، وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد تجارب عديدة كمساعد مخرج.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت كضيفة شرف في فيلم "خير وبركة" من بطولة نجمي مسرح مصر علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج سامح عبد العزيز، كما أطلّت كضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، في العام المنصرم من الدراما المصرية.