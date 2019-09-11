شكرا لقرائتكم خبر عن نجم "prison break" ينضم إلى الموسم السادس والأخير من Madam Secretary والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشر على موقع " TVLine" انضمام كلا الممثلين وينتورث ميلر نجم المسلسل الشهير "prison break"، ومايكل باتريك ثورنتون إلى الموسم السادس والأخير من مسلسل Madam Secretary الذى يعرض على CBS شبكة.

فيما يتعلق بـ Madam Secretary، سيلعب ميلر دور السناتور مارك هانسون، وهو سياسي لا يرحم يكره حقيقة انتخاب إليزابيث ماكورد رئيس، وسيلعب ثورنتون الكابتن إيفان مور ، رئيس أركان جنتلمان هنري ماكورد".

تتابع الدراما السياسية وزيرة الخارجية الأمريكية إليزابيث ماكورد، وهي تحارب سياسة المكتب أثناء قيادتها الدبلوماسية والتفاوض على صفقات عالمية. يشمل الممثلون أيضًا تيم دالي ، وسارة راميريز ، وزيلكو إيفانيك ، وكيث كارادين ، وسيباستيان أرسيلوس ، وباتينا ميلر ، وجيفري آريند.

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ومن المقرر أن يتم عرض الموسم السادس والأخير من Madam Secretary على شبكة CBS في 6 من أكتوبر في الساعة 10 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.