فن ومشاهير

نجم "prison break" ينضم إلى الموسم السادس والأخير من Madam Secretary

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم "prison break" ينضم إلى الموسم السادس والأخير من Madam Secretary والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشر على موقع " TVLine" انضمام كلا الممثلين وينتورث ميلر نجم المسلسل الشهير "prison break"، ومايكل باتريك ثورنتون إلى الموسم السادس والأخير من مسلسل Madam Secretary الذى يعرض على CBS شبكة.

فيما يتعلق بـ Madam Secretary، سيلعب ميلر دور السناتور مارك هانسون، وهو سياسي لا يرحم يكره حقيقة انتخاب إليزابيث ماكورد رئيس، وسيلعب ثورنتون الكابتن إيفان مور ، رئيس أركان جنتلمان هنري ماكورد".

تتابع الدراما السياسية وزيرة الخارجية الأمريكية إليزابيث ماكورد، وهي تحارب سياسة المكتب أثناء قيادتها الدبلوماسية والتفاوض على صفقات عالمية. يشمل الممثلون أيضًا تيم دالي ، وسارة راميريز ، وزيلكو إيفانيك ، وكيث كارادين ، وسيباستيان أرسيلوس ، وباتينا ميلر ، وجيفري آريند.

Advertisements

ومن المقرر أن يتم عرض  الموسم السادس والأخير من Madam Secretary على شبكة CBS في 6 من أكتوبر في الساعة 10 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم "prison break" ينضم إلى الموسم السادس والأخير من Madam Secretary لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا