شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..ناصيف زيتون يحيى حفلا غنائيا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائى غدا الخميس فى سوريا بمدينة حمص، ويقدم من خلالها مجموعة من أغانية المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور السورى بشكل كبير، منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله".

كان ناصيف قد طرح أغنية "تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.

يذكر آن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".