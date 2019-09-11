مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى لأول مرة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تلبية لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي "أسوان عاصمة الشباب الأفريقي"، قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، إقامة الدورة الرابعة من المهرجان بمحافظة أسوان لأول مرة.

المهرجان يقام في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر المقبل، بعد النجاح الذي شهدته الدورات السابقة من المهرجان، على أن يكون الافتتاح في معبد فيلة.

Advertisements

ومن المقرر أن تقام دورة هذا العام بمشاركة خاصة للفنون الفلكلورية الأسوانية والنوبية، إضافة لفلكلور جمهورية الصين الشعبية ومجموعة فرق من الدول الأفريقية المختلفة.

كما يشارك أطفال مستشفى 57357 ومجموعة من فرق "ذوي القدرات الخاصة"، تحقيقا للدمج الذي تسعي إليه دائما سهير عبد القادر، رئيس ومؤسس المهرجان.

يذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارات الثفافة والسياحة والشباب والرياضة والتضامن والهجرة والآثار والخارجية، بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية على الصعيدين الثقافي والسياحي.