درة أنيقة على البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الفنانة درة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا لها، وهي تسير على الشاطئ.
وظهرت درة في الصور، بفستان قصير بألوان متداخلة، ونالت الصور التي نشرتها إعجاب متابعيها ومحبيها.
يذكر أن درة تستعد للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أنها عضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.
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