شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..اعرف معلومات أكثر عن مسلسل Limetown قبل عرضه الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فيس بوك عن أول تريلر لمسلسل الجريمة Limetown، المقرر عرض أولى حلقاته يوم 16 أكتوبر المقبل والذى ينتجة موقع "فيس بوك".

المسلسل من بطولة جيسيكا بيل، عمر البا، شيري ساوم، ستانلي توتشي، اليساندرو جولاني، فيرا فريدريكسون، والمسلسل من تنفيذ الثنائى زاك أكيرز، وسكيب برونكي.

ويدور المسلسل حول تتبع ليا هادوك، التي تعمل صحفية في الإذاعة الأمريكية العامة (APR)، ووتحاول كشف الغموض وراء اختفاء أكثر من 300 شخص في منشأة أبحاث علم الأعصاب في تينيسي.