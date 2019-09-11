شاهد.. روان بن حسين غاضبة: “لن البس نقاب كي ارضيكم”

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 05:48 صباحاً - عبرت الكويتية روان بن حسين عن غضبها من التعليقات السلبية التي تتلقاها من قبل متابعيها على انستغرام حول ملابسها.

ووصفت روان بن حسين في فيديو بعض التعليقات التي تتلقاها على انستغرام بـ “المتخلفة” متمنية على متابعيها احترام حياتها وعدم التدخل فيها.

وعن اتهامها بتقليد كايلي جينر والموديل روز قالت “مشاهير نحبهم ونحب ستايلاتهم بس مو كل ما واحدة سافرت ولبست بتقولوا قلدتي فلانة كأنه ما في حد يسافر او يلبس غير فلانة”.