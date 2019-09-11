شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف يحيى حفلا غنائيا فى مرسى مطروح..الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب نادر أبو الليف لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف يوم الأحد المقبل فى مرسى مطروح، ويشاركه فى الحفل المطرب هانى فاروق، ومن المقرر أن يقدم خلاله عدة أغانى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى يشارك أبو الليف فى مسرحية "كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18، بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده.

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يذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية "أهلاً بيك"، احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامى المصرى.