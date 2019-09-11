محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان أمير عيد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" برومو فيلمه الجديد "لما بنتولد".
وكتب: "فيلم لما بنتولد أول تجربة ليا مع السينما، العرض الأول هيكون في مهرجان الجونة السينيمائي، وقريبا هينزل في السينمات".
الفيلم يتناول 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهما قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر أحداث العمل.
فيلم "لما بنتولد" تجربة شبابية من بطولة أمير عيد وكل من عمرو عابد وبسنت شوقى وابتهال الصريطي، وسلمى حسن ومحمد حاتم ودانا حمدان، ويضم العمل عدد من ضيوف الشرف من ضمنهم الفنانة حنان سليمان والفنان سامح الصريطي، من تأليف السيناريست الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| قبل عرضه بالجونة.. أمير عيد يطرح البرومو الأول لفيلم "لما بنتولد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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