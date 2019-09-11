بعد فوزه على السعودية.. هذا ما قاله أحمد صلاح حسني عن المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بهخا على منتخب المصري الأوليمبي بعد مباراته مساء أمس مع السعودية.

وكتب حسني: "عجبني جدًا المنتخب الأوليمبي يمتلك مجموعة مبشرة من اللاعبين ودي ميزة، خاصة أن معظمهم يلعبون درجه أولي منذ سنوات مع أنديتهم، خليط من القوام الأساسي فوق مع نجوم المنتخب الأوليمبي، أعتقد القائمة ستكون مبشرة لو أتعمل ليهم خطه مباريات دولية علي أعلى مستوى، هيكون لينا هيكل محترم".

وحقق منتخب مصر الأوليمبى الفوز بهدف دون رد على منتخب السعودية فى اللقاء الودى الذى جمع الفراعنة بمنتخب السعودية، باستاد بتروسبورت فى إطار إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر المقبل.