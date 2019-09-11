شاروخان: لا تصدقوا الشائعات عن فيلمي الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 صباحاً - نفى نجم بوليوود شاروخان Shahrukh Khan كل الشائعات التي طالته مؤخرًا حول قرب إطلاق أكبر فيلم حركة على الإطلاق، مع المخرج علي عباس ظفر، وطلب شاروخان من جمهوره ومحبيه بضرورة التريث قليلًا، وعدم تصديق كل ما تنشره وسائل الإعلام.



وفي التفاصيل، فقد وجه شاروخان تحذيرًا لأتباعه البالغ عددهم 38.8 مليونًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشأن الشائعات التي انطلقت مؤخرًا، تبشرهم بتوقيعه بطولة فيلم جديد، وقال النجم البالغ من العمر 53 عامًا، ساخرًا: "من الجيد دائمًا أن أعرف أنه في غيابي، وقّعت بشكل خفي العديد من الأفلام، حتى أنني لست على علم بذلك."

شاروخان

وجاءت تعليقات الجماهير التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، وطلبت منه الإعلان عن فيلمه التالي في أقرب وقت ممكن، فكتب أحدهم: "شكرًا لك على هذا الرد اللطيف! نحن نؤمن بك، ونأمل أن تقوم بأفلام في أقرب وقت ممكن."



بينما كتب متابع آخر: "هذا يعني يا سيدي، أنك بحاجة إلى توقيع فيلم قريبًا لوضع حد لجميع الشائعات."



كما ناشده ثالث: " هذا يعني أنك لم توقّع على أيّ أفلام، ولكن لماذا؟ نحن في حاجة ماسة لمشاهدتك على الشاشات، عُدْ يا سيدي!."

شاروخان

يُشار إلى أنّ بعض وسائل الإعلام كان قد ادّعى، أنّ شاروخان سيؤدي دور البطولة في فيلم "حركة"، من إخراج علي عباس ظفر، استنادًا إلى تقارير من مصادر مجهولة، وأنه حصل أخيرًا على سيناريو مثالي، ومن المتوقع عرض الفيلم على نطاق هائل، وسيكون أحد أكبر الأفلام التي تصل إلى الشاشات في عام 2020.