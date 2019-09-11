صدام حاد بين تقلا شمعون وكارمن بصيص في عروس بيروت لهذا السبب!

بدأت أحداث مسلسل عروس بيروت الحلقة السابعة، بوصول خالة ثريا "داليا" التى تؤدى دورها رانيا سلوان للقصر، لزيارة ثريا "كارمن بصيبص" لعدم رؤيتها بعد الزواج، ما يغضب حماتها ليلى "تقلا شمعون" لقدومها بدون استاذان وتبلغ ثريا أن القصر لديه تقاليد لن يتم كسرها أبدا، وتعتذر لها ثريا عن ما حدث وتطلب منها بمناداتها بكلمة "ماما" لكنها ترفض وتقول لها أنا اسمى الست ليلى، كما تذهب "ليلى" لخطبة خليل "جو طراد" نجلها الثانى من "نايا" مرام على ابنة صديقتها.

سبب الضجة

وأثار المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقته الثالثة، إذ أنه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، الذي عرض في عام 2017.

اتهامات باستنساخ المسلسل



واستنكر مهاجمو مسلسل "عروس بيروت"، والذي بدأ عرضه على فضائية "إم بي سي 4" من بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية الاستنساخ الكامل، كما استنكر الكثيرون الدبلجة التي تتم على بعض أصوات بعض النجوم في المسلسل.

وتمكن متابعون للمسلسل من رصد عدد من المشاهد المنسوخة بشكل كامل من النسخة التركية.

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تشابه اسماء شخصيات المسلسلين



وكشف عدد من المشاهدين الذين سبق وأن تابعوا النسخة التركية "عروس اسطنبول"، أن حتى اسم البطلة "ثريا" التي تجسدها الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، لم يتغير، فيما طرأ تغيير بسيط على اسم البطل من "فاروق" إلى "فارس"، الذي يجسده الممثل التونسي ظافر العابدين.

فريق عمل "عروس بيروت"



ومسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي ومارى تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي ولينا حوارنة ومي صايغ وليا مباردي وعلاء الزغبي وسامي أبو حمدان وجينيفر عازار.

أحداث المسلسل



تدور أحداث المسلسل، علاقة حب تجمع بين "فارس"، الابن البكر لعائلة ضاهر، الذي يلعب دوره ظافر العابدين، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المطربة التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها.