مانيشا كويرالا تتحدث عن دورها في أحدث أعمالها Prassthanam

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
تستعد الفنانة الهندية مانيشا كويرالا لإطلاق فيلمها الجديد “براشثانام” Prassthanam الذي يضم الممثل الكبير سانجاي دوت، بالإضافة إلى جاكي شروف.
مانيشا، التي لعبت دور والدة سانجاي دوت نرجس في “سانجو” أبدت استعدادها للعب دور زوجته في فيلمها الحالي “براسثانام”.
بالحديث عن نفس الشيء، تقول الممثلة: “شخصيتي في الفيلم هي الشخصية الرئيسية في الأسرة، وعلى الرغم من الكثير من الاضطرابات التي تحدث في الأسرة، فهي شجاعة وتقف مرفوعة القامة من أجل فعل الشيء الصحيح “.
في فيلم “Prassthanam”، تجتمع مانيشا مع سانجاي دوت وجاكي شروف بعد 20 عامًا، فقد عمل الثلاثي في وقت سابق معًا في فيلم “Kartoos”.
تقول مانيشا التي تتقاسم تجربتها: “من دواعي سروري دائمًا العمل مع سانجاي دوت وجاكي شروف، على مر السنين تطورنا، لكن جوهرًا معينًا منا لا يزال هو نفسه.
الفيلم من إخراج ديفا كاتا، بطولة سانجاي دوت، ومانيشا كويرالا، وجاكي شروف، وتشونكي بانداي، وعلى فضل، وأميرة دستور وساتياجيت دوبي، يعرض الفيلم في 20 سبتمبر 2019.
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