ليدي جاجا تكشف علاقتها بدان هورتون.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ترددت شائعات خلال الفترة الأخيرة عن مواعدة النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا منذ أشهر، لمهندس الصوت دان هورتون، حيث نشرت المغنية العالمية صورة تكشف علاقتها بالنجم ومهندس الصوت المعروف.

وانتقلت المغنية البالغة من العمر 33 عامًا إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وشاركت صورة لطاولة عشاء رومانسية لشخصين على ضوء الشموع مع معقد للزهور ووضعت علامة على الصورة بهورتون إلى جانب العديد من القلوب الحمراء.

وفي نفس السياق كانت جاجا وهورتون، قد شوهدا وهما يتبادلان القبل على الغداء في أواخر يوليو، بعد خمسة أشهر من انفصالها عن منتج الأفلام كريستيان كارينو.

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وقال أحد المصادر لصحيفة “ويكلي ويكلي” بعد رصدهما في مأدبة جلانفيل في ستوديو سيتي، كاليفورنيا: “لا يبدو أنهما يهتمان بأن الناس يمكنهم رؤيتهما، لاحظها الجميع، لكنها لم تتضايق، كانت تبدو جميلة ولطيفة حقًا”، وأضاف: “كانا يتحدثان ووجهاهما عن قرب ويمسكان أيديهما قليلًا على الطاولة”.

كما شوهدت جاجا مع هورتون، مؤخرا، في باسادينا، كاليفورني، حيث حضر الثنائي حفلتي The Cure وThe Pixies سويًا.

ومن ناحية أخرى، يذكر أن جاجا انفصلت عن كارينو، بعد المواعدة منذ عام 2017، بعد أن قيل إنه عرقل عملها الإبداعي.