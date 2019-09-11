بريتني سبيرز تحتفل برفع الوصاية من عليها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة العالمية بريتنى سبيرز قررت الاحتفال على طريقتها الخاصة بتخلي والدها جيمي سبيرز عن وصايته عليها وتكليف جودي مونتجمري لتكون واصية علي بريتني بديلاً له.

ومن المقرر أن تتولى جودي مؤقتًا هذه المهمة ومنحت “نفس الصلاحيات” الممنوحة سابقا لجيمي.

ومن جانبها نشرت النجمة العالمية بريتني سبيرز البالغة من العمر (37 عامًا) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام” عدة صور وهي في لحظات استرخاء، فكان ترتدي “مايوه” بإحدى درجات اللون الأصفر.

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كما حصدت صور بريتني سبيرز علي “إنستجرام” أكثر من 624 ألف likes خلال 15 ساعة فقط.

وعلى جانب أخر، كشف موقع فني عالمي أن النجمة والمطربة الأمريكية بريتني سبيرز أنفقت 400 ألف دولار في 2018 ، وذكر الموقع أن بريتني دفعت 70 ألف دولار على الإقامة في الفنادق الراقية و66 ألف دولار على لوازم لمنزلها وسافرت إلى أكثر من 80 رحلة وذهبت إلى السوبر ماركت أكثر من 80 مرة وقامت بتخزين لوزام بالمنزل من أجل ابنيها شون وجايدن بمبلغ 66 ألف دولار.

وبحسب الموقع فإن بريتني جمعت 2.5 مليون دولار في العام الماضي من خلال جولتها التي كانت بعنوان Piece of Me وامتدت من يوليو حتي أكتوبر بأمريكا الشمالية وأوروبا.

وكانت بريتني البالغة من العمر (37 عامًا) قضت وقتًا ممتعًا مع ابنيها شون 13 عامًا وجايدن صاحب الـ12 عامًا في ديزني لاند ” Disneyland “.