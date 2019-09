كيم كاردشيان تنهار بسبب هذا المرض.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انهارت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، من البكاء في أحدث حلقات برنامجها التليفزيوني الواقعي، وذلك بعدما علمت أنها قد تعاني من مرض قاتل.

النجمة العالمية التي تعاني من مرض “الصدفية”، كشفت في برنامجها الشهير “Keeping up with the Kardashians”، إنها خائفة من الإصابة بمرض “الذئبة”، بعدما أشارت إلى أنها تشكو من أعراض مثل الإعياء وألم في المفاصل، وهو ما جعلها تجري بعض الفحوص الطبية للاطمئنان على صحتها.

وكشفت نتيجة التحاليل أن الأجسام المضادة لمرض “الذئبة” وكذلك لالتهاب المفاصل الروماتويدي “إيجابية”، وهو ما يفسر شكوى كيم كاردشيان من الألم وخفقان القلب والتورم.

وأكد الطبيب المعالج للنجمة العالمية في الحلقة التليفزيونية، أن ذلك لا يعني أنها مصابة بالمرض بشكل قاطع، موضحا لها: في بعض الأحيان، يمكن لنتائج هذه الفحوص في الأخص أن تغشنا.

Advertisements

والجدير بالذكر أن كيم كاردشيان كانت تخشى إصابتها بمرض “الذئبة”، بسبب انشغالها بدراستها وعائلتها، المكونة من زوجها المطرب الأمريكي كاني ويست وأطفالهما الثلاثة.

ويعرف مرض “الذئبة” في الأوساط الطبية بأنه “القاتل الصامت” وهو مرض التهابي مزمن، ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسه وأعضاءه، والالتهاب الذي يشكل مرض الذئبة مصدره قد يصيب أجهزة الجسم المختلفة، بما في ذلك المفاصل، الجلد، الكليتان، خلايا الدم، القلب والرئتين. والنساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة من الرجال، لسبب غير واضح.

وتظهر أعراض الذئبة وعلاماتها بشكل مفاجئ، أو قد تتطور ببطء وبشكل تدريجي، وتختلف حالات الذئبة الواحدة عن الأخرى، ولا توجد حالتان متماثلتان من المرض.