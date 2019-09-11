ياسمين صبري تتوهج بالأصفر في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة شديدة الأناقة.

الفنانة المصرية تألقت في الجلسة بفستان أصفر طويل نحت قوامها مزين بدانتيل باللون الذهبي، من توقيع المصمم أنطوني القارح.

ياسمين أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة، وحقيبة صغيرة باللون الفضي، وتزينت بمكياج قوي، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة كلاسيكية.

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وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري قد قدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة، في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “حكايتي”، وشاركها البطولة كل من أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، هنادي مهنا، وعدد كبير من النحوم، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة طوال فترة عرضه.

ومن ناحية أخرى، أعلن تي سي كاندلر، منظم مسابقة أجمل ١٠٠ وجه في العالم، قائمة النجوم الذين تم اختيارهم هذا العام للتصويت عليهم وكان من بينهم الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وبذلك تكون ياسمين صبري، العربية الوحيدة في القائمة، فيما شملت عدداً من نجوم العالم في مختلف المجالات.