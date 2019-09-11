طليقة علي ربيع تتخطي أزمة انفصالها عنه بجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت ندى محمود، طليقة الفنان المصري علي ربيع، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بصور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا.

ويعد هذا هو الظهرو الأول لها بعد إنفصالها عن علي ربيع بسبب مشاكل عائلية متمثلة بتدخل والدة نجم “مسرح مصر” بحياتهما الشخصية، حسب تعبيرها.

طليقة علي ربيع، اختارت للجلسة ملابس كاجوال خفيفة عبارة عن تيشرت باللون الأبيض مع تنورة سوداء قصيرة.

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وأكملت ندى اطلالتها بتغيير لون شعرها من الأشقر الى البني الغامق، الذي بدا مناسباً اكثر لملامحها ولون بشرتها، حيث تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها، ووضعت مكياجاً صيفياً ناعماً أبرزت فيه جمالها وجاذبيتها.

وكان الفنان علي ربيع قد انفصل مؤخرا عن زوجته ندى محمود بعد إنجاب ابنته مليكة، واحتفلت الأخيرة بعيد ميلاد ابنتها الأول منذ أسابيع في غياب علي ربيع.

يذكر أن ندى محمود كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها علي ربيع، في شهر إبريل الماضي، وذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدة ربيع هي من تقف وراء طلاقه لها وطردها من المنزل هي وابنتها.