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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت ندى محمود، طليقة الفنان المصري علي ربيع، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بصور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا.
ويعد هذا هو الظهرو الأول لها بعد إنفصالها عن علي ربيع بسبب مشاكل عائلية متمثلة بتدخل والدة نجم “مسرح مصر” بحياتهما الشخصية، حسب تعبيرها.
طليقة علي ربيع، اختارت للجلسة ملابس كاجوال خفيفة عبارة عن تيشرت باللون الأبيض مع تنورة سوداء قصيرة.
وأكملت ندى اطلالتها بتغيير لون شعرها من الأشقر الى البني الغامق، الذي بدا مناسباً اكثر لملامحها ولون بشرتها، حيث تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها، ووضعت مكياجاً صيفياً ناعماً أبرزت فيه جمالها وجاذبيتها.
وكان الفنان علي ربيع قد انفصل مؤخرا عن زوجته ندى محمود بعد إنجاب ابنته مليكة، واحتفلت الأخيرة بعيد ميلاد ابنتها الأول منذ أسابيع في غياب علي ربيع.
يذكر أن ندى محمود كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها علي ربيع، في شهر إبريل الماضي، وذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدة ربيع هي من تقف وراء طلاقه لها وطردها من المنزل هي وابنتها.
كانت هذه تفاصيل خبر طليقة علي ربيع تتخطي أزمة انفصالها عنه بجلسة تصوير جديدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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