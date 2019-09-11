نسرين إمام: وحشني التمثيل.. وربنا يسامحك يا اللي في بالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية المعتزلة نسرين إمام، زوجة المنتج تامر مرسي، أكبر منتجي الدراما في مصر، عن رغبتها الشديدة في العودة إلى مجال التمثيل مجددا.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها من فيلم “النبطشي”، على صفحتها الشخصية لموقع “الفيس بوك”.

نسرين أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “ذكريات فيلم النبطشي بجد وحشني التمثيل قوي ربنا يسامحك ياللي في بالي”، في إشارة إلى زوجها المنتج تامر مرسي، الذي رفض عملها في التمثيل.

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وكانت نسرين إمام اعتزلت الفن منذ زواجها من المنتج تامر مرسي، ويعتبر مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، هو أبرز أعمالها الفنية، وهو من بطولة محمد هنيدي، نهال عنبر، حسام داغر، طارق عبد العزيز، أحمد وفيق، كريمة مختار، ليلى طاهر.

زواج نسرين من المنتج تامر مرسي لم يستمر طويلا وانفصلت عنه، بعد إنجاب طفلها، لرغبتها في العودة للفن، ولكنها عادت إليه مرة أخرى، واستسلمت نسرين لرغبة زوجها في اعتزالها الفن.

ومن أعمال نسرين إمام قبل الاعتزال مسلسل: “حنان وحنين”، و”قلب ميت”، و”برة الدنيا”، و«مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة».