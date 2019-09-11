خالد سليم يخسر وزنه ويظهر بإطلالة صادمة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء مجموعة صور من كواليس مسلسلها الجديد “بلا دليل”، والذي يلعب بطولته الفنان خالد سليم.

خالد ظهر في الصور بنحافة لافتة، حيث خسر الكثير من وزنه، وهو ما أثار قلق جمهوره بشدة، وتساءلوا عن أسباب خسارته لوزنه بهذا الشكل الذي غير ملامحه.

جمهور الفنان المصري تساءلوا إن كان يعاني من أي أمراض تسببت في ذلك، فيما تكهن البعض بأنه خسر وزنه من أجل دوره في المسلسل الجديد.

ويشارك في بطولة مسلسل “بلا دليل” كل من خالد سليم، ودرة، وحازم سمير، وجمال عبد الناصر، وإسلام جمال، وأكرم الشرقاوي، وعمر الشناوي، وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.

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وكان خالد سليم قد تعرض لأزمة صحية شديدة مؤخرا، حيث اكتشف إصابته بورم في الأحبال الصوتية.

خالد تحدث عن هذه الفترة ووصفها بالقاسية جدا، عندما شعر بآلام شديدة في أحباله الصوتية، وأكد له الطبيب في البداية أنه يعاني من تجمع دموي.

الفنان المصري أكد أنه بعد أن عمل بعض الفحوصات تبين أنه مصاب بورم، وبالتحليل تبين أنه ورم حميد في الأحبال الصوتية، لافتا إلى إن هذه الفترة مرت عليه بصعوبة، حيث ظل ممنوع من الكلام، لمدة 20 يوم، وظل لفترة ممنوع من الغناء أيضا.

خالد أشار إلى أنه أثناء فترة العلاج تعاطى أدوية بها كورتيزون، مما تسبب في زيادة كبيرة في وزنه وتجاوز الـ120 كيلو، ولذلك عندما انتهت فترة علاجه خضع لتمارين قاسية لانقاص وزنه، ومازال يذهب إلى الجيم باستمرار.