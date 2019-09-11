أحمد حلمي في جلسة تصوير بالأبيض والأسود من كواليس «خيال مآتة».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد حلمي جمهوره بمجموعة صور من جلسة تصوير بالأبيض والأسود، خضع لها في كواليس فيلمه الجديد “خيال مآتة”.

حلمي ظهر في الصور بإطلالة تعود للخمسينات من القرن الماضي، وقد ظهر بشارب صغير، وتسريحة شعر قديمة، ونظارة كبيرة الحجم، ويضع “البايب” في فمه.

الفنان المصري أرفق الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بهاشتاج “#خيال_مآتة”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهوره.

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فيلم “خيال مآته” من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

الفيلم يتخذ تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة الذكريات ‏القديمة، وكيف قابل زوجته “باكينام”، والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها.

وتعرض الفيلم لحملة هجوم شديدة من النقاد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم البعض حلمي بأنه سرق فكرة العمل.