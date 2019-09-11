فرح الهادي تستعرض هدية زوجها الثمينة.. كم بلغ سعرها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان الكويتي عقيل الرئيسي زوجته الفنانة فرح الهادي مؤخرا بحفل مميز أعده خصيصا بمناسبة الاحتفال بعيد زواجهما الثاني، كما أهداها الكثير من الهدايا، كان من بينها فستاناً مميزاً وعدة حقائب.

فرح استعرضت إحدى الحقائب التي أهداها لها عقيل من خلال مجموعة صور، نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

والحقيبة من ماركة Hermes العالمية باللون الفوشيا الناعم وبالجلد الطبيعي، ويبلغ سعرها نحو 12 ألف دولار، وزينت الحقيقبة بإكسسوار صغير من الجلد أيضاً ومن نفس الماركة، ويبلغ سعره 500 دولار.

وكان عقيل الرئيسي قد فاجأ زوجته الفنانة فرح الهادي بحفل مميز أعده خصيصا بمناسبة الاحتفال بعيد زواجهما الثاني، حيث أحضر قالب تورتة حملت مجسمات لهما ونثر بتلات الورود الحمراء في كل مكان، كما أهداها الكثير من الهدايا، كان من بينها فستاناً مميزاً وعدة حقائب.

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فرح عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة المميزة، ونشرت صورة لها وهي تقبل رأس عقيل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقت الصورة برسالة رومانسية لزوجها.

الفنانة الكويتية كتبت: “زوجي الغالي .. شكراً انك دايماً واقف معاي.. شكراً انك ظهري وسندي.. شكراً لانك قاعد تحقق احلامي . شكراً على عطائك .. الف الحمدلله على الحظ والقدر اللي جمعني معاك”.

وأضافت: “الحمدلله ان الله اختارني وكتبلي اني اكون زوجتك ومن نصيبك .. الحمدلله ان الله رزقني زوج وابو وصديق يخاف علي ويحبني حب صادق نظيف .. الله عوضني فيك .. الحمدلله على نعمة وجودك في حياتي”.

عقيل نشر صورة أخرى وهو يقبل رأس زوجته، وأرفقها بتعليق رومانسي، على حسابه على “انستجرام”: “بالله قلّي وش حياتي بدونك .. كملنا سنتين”.