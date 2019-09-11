النقابة تُصعّد ضد حكيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحالت نقابة المهن الموسيقية، الشكوى المقدمة من منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة ضد الفنان المصري حكيم، إلى اجتماع مجلس الإدارة المقبل نهاية الأسبوع الحالي، لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقال المايسترو حمادة أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقيب الفنان هاني شاكر أحال الشكوى للبت فيها خلال اجتماع مجلس الادارة المقبل نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدا أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة.

وكان منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة قد تقدم بشكوى ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة.

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ويناقش المجلس ضمن جدول أعماله في جلسته القادمة كشف حساب الفترة القصيرة المنقضية منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل شهرين، كما يناقش المجلس عددا من القرارات الاقتصادية المهمة، منها رفع قيمة المعاش للموسيقيين نهاية العام الحالي.

وكان الفنان حكيم، قد أثار حالة جدل خلال الأيام الماضية وتعرض لهجوم من قبل نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد إعلان النقابة اعتمادًا على كلام مديرة أعمال حكيم بأنه لم يتعرض لحادث، ليخرج هو في مساء نفس اليوم ويطمئن جمهوره عليه من داخل المستشفى.

في الوقت الذي أعلنت النقابة فيه أن حكيم لم يتعرض لأي حوادث وأن السيارة التي كانت على جواره هي من تعرضت للانقلاب على طريق السويس وليست سيارته.