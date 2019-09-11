زوج أنغام: أنا وصولي وفاشل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن إنزاعجه من الهجوم الذي تعرض له من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زواجه من الفنانة المصرية أنغام، واتهامه بالبحث عن المال والشهرة.

ورفض خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي، وصف بعض منتقديه بأنه قليل الخبرة وأنه في بداية مشواره الفني، قائلًا: “أنا أعمل في المجال الموسيقي قبل 17 عاما”.

وأضاف: “أول عمل موسيقي قدمته كانت أغنية على بالي لشيرين عبدالوهاب والتي حققت نجاحًا كبيراً وحينها كان عمري لا يتعدي الـ 19 عامًا”، بحسب مجلة “لها”.

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وتابع: “أنا فاشل أنا وصولي مهما كان وصفهم أو يراني البعض.. شغالين نفسكوا بيا لية”.

واستطرد: “هؤلاء الأشخاص الذين تركوني إذا كنت شخصًا قليل الأصل كنت سأفعل مثلهم وأظهر أخطاءهم وأروي وقائع عنهم ليست في صالحهم ولكنني تربيت كما تربى معظم جيلي على الأصول المصرية وهو احترام الجميع”.

يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن زواجه من الفنانة أنغام، في شهر فبراير الماضي، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه أنغام ألبومها ‏الأخير “حالة خاصة جدًا”، الذي تعاونا فيه معا.

وأثار نجل أنغام ، مؤخرا حالة جدل واسعة بسبب إعلانه رفضه زواج والدته من أحمد إبراهيم مؤكدا أنه لن يتركه وموضحا أن هذا الزواج لم يؤثر على علاقته بوالدته ولايوجد خلاف بينهما مثلما نشرت بعض الأخبار.