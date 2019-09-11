- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن إنزاعجه من الهجوم الذي تعرض له من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زواجه من الفنانة المصرية أنغام، واتهامه بالبحث عن المال والشهرة.
ورفض خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي، وصف بعض منتقديه بأنه قليل الخبرة وأنه في بداية مشواره الفني، قائلًا: “أنا أعمل في المجال الموسيقي قبل 17 عاما”.
وأضاف: “أول عمل موسيقي قدمته كانت أغنية على بالي لشيرين عبدالوهاب والتي حققت نجاحًا كبيراً وحينها كان عمري لا يتعدي الـ 19 عامًا”، بحسب مجلة “لها”.
وتابع: “أنا فاشل أنا وصولي مهما كان وصفهم أو يراني البعض.. شغالين نفسكوا بيا لية”.
واستطرد: “هؤلاء الأشخاص الذين تركوني إذا كنت شخصًا قليل الأصل كنت سأفعل مثلهم وأظهر أخطاءهم وأروي وقائع عنهم ليست في صالحهم ولكنني تربيت كما تربى معظم جيلي على الأصول المصرية وهو احترام الجميع”.
يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن زواجه من الفنانة أنغام، في شهر فبراير الماضي، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه أنغام ألبومها الأخير “حالة خاصة جدًا”، الذي تعاونا فيه معا.
وأثار نجل أنغام ، مؤخرا حالة جدل واسعة بسبب إعلانه رفضه زواج والدته من أحمد إبراهيم مؤكدا أنه لن يتركه وموضحا أن هذا الزواج لم يؤثر على علاقته بوالدته ولايوجد خلاف بينهما مثلما نشرت بعض الأخبار.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج أنغام: أنا وصولي وفاشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.