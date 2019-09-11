تطورات الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر بعد الجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر، تطورات حالتها الصحية بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا في قدمها.

سوسن بدر، قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج MBC Trending ، والمذاع عبر فضائية MBC 4: “خضعت لعملية جراحية، وكنت أظن أنني سأتعافى قبل موعد انطلاق المهرجان، ولكن هذا لن يحدث، فما زال أمامي فترة تعافي وعلاج طبيعي، وأطبائي منعوني من الحركة الكثيرة، وهذا يتنافى مع متطلبات دوري في المهرجان”.

وأضافت: “كنت متحمسة للمشاركة ولكن ما حدث خارح عن إرادتي”.

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الفنانة المصرية كانت قد ظهرت خلال عزاء الفنان الراحل وهي تستند على أحد الشباب الذين حضرت العزاء برفقتهم وعللت عن ذلك بسبب آلام قدمها.

القائمون على مهرجان الجونة، كانوا قد أعلنوا خلال المؤتمر الصحافي للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم في عضويتها الفنانة سوسن بدر، لكنها اعتذرت عن عدم المشاركة بسبب حالتها الصحية.

وكانت في الفترة الأخيرة، قد اتخذت خطوة جريئة في تغيير مظهرها، وهي الظهور بشعر أبيض، ‏وعبرت عن ارتياحها للتجربة في أكثر من مناسبة، لأنها ترى أنه يناسب تجربتها العمرية وأقرب ‏لحقيقة شخصيتها الآن، وأضافت أن الشعر الأسود هو الذي قرر التخلي عنها.‏