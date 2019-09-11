أصالة تروي قصة خيانة زوجية دون الكشف عن أبطالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الفنانة السويرة أصالة، هجومًا حادُا على بعض الرجال وذلك بسبب الخيانة وإهانتهم للمرأة وكرامتها.

أصالة، قالت في منشور طويل عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “بالأمس سألتني صديقتي الأغلى: (ماذا أفعل؟) وكنت قبلها أضرب باستقرارها مثلاً، وكانت قد أوهمتني وأوهمت كلّ منّ حولها، بأنّها تعيش في نعيم، لمّ أصدّق ما روته عنه”.

وأضافت: “أنا أعرفه ولكن ليس كما وصفته هي، فقد أهملها لدرجة أنّها فقدت قدرتها على البكاء، وكذب عليها وخانها وأهانها وجرحها وفي قمّة ذهولها وصدمتها تركها ترسم له حين تحكي عنه ملامح وحش لا يعرف الرّحمة”.

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وأضافت: “بكيت عنها ومنّ أجلها، ورجوتها أنّ تهدأ وتقرّر ما يجب عليها أنّ تفعل، في صدرها قهر يهزّ الجبال، وفي عينيها حزن سيعاند الابتسام، حتماً هي لنّ تعود”.

وتابعت تقول: “هكذا أنا أرجو لها، ولكنّني لا أقوى بعد على نصيحتها، فأنا ورغم مواقفي الكبيرة مع الرجال، واحترامي لكلّ أبّ ولكلّ زوج ولكلّ ابن وأخّ، إلّا أنّ هناك دائماً بعضاً منهم سهل تشويهه وانقياده لقذارات الحياة”.

كما تابعت: “الزّواج مملكة المحبّين، والزّواج عهد صدق ووفاء إنّ هان على طرف إهماله، على الطّرف الآخر الحذر والانسحاب، الحياة مليئة بالطّيبين، ولا مبرّر لسيّدة ترمي كرامتها وتقتل شعورها وتُطيل حزنها، فالكاذب الخائن عدوّ نفسه، والابتعاد عنه عقابه”.

يذكر أن أصالة نصري، كانت قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائياً بمشاركة مصطفى حجاج، بعنوان “لما تقول يا عوم”، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم “ولاد رزق 2”.