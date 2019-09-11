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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية هنا شيحة جمهورها بمجموعة صور قديمة لوالدتها من مرحلة شبابها، وذلك احتفالا بعيد ميلادها.
الفنانة المصرية وجهت رسالة تهنئة لوالدتها، عبرت خلالها عن حبها الشديد لها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أمي اغلي ما في حياتي.. كل سنه وانتي طيبه.. مهما أقول وأعيد وأزيد .. مفيش كلام يديكي حقك يا أمي”.
هنا أكدت أن لديها ملكة كتابة الشعر حيث كتبت لوالدتها، قائلة: “انت الحب و الحنان.. انت بحر من الأمان.. انت جبال أمان.. مهما رحنا ولا جينا.. أنت الأمل في بكرا لينا.. وجودك راحة.. وصوتك دفا.. ريحتك ياسمينة.. وحضنك غطا.. ربنا يخليكي لينا يا أمي.. بحبك يا أمي”.
جمهور الفنانة المصرية عبروا عن إعجابهم بصور والدتها وهنئوها بعيد ميلادها، مؤكدين أنها في شبابها كانت تشبه ابنتها الفنانة حلا شيحة.
يذكر أن الفنانة المصرية هنا شيحة يعرض لها حاليا مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”، حيث تشارك في الحكاية الأولى، والتي تحمل اسم “اتفضلوا في الصالون” ويشاركها البطولة الفنان هاني عادل، والفنان فراس سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تكشف عن موهبة جديدة يوم عيد ميلادها والدتها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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