حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى وتختار له هذا الاسم.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة
رُزقت الفنانة المصرية حنان مطاوع، بأول مولودة لها من زوجها المخرج أمير اليماني.
حنان مطاوع، نشرت صورة لها من غرفة العمليات برفقة زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، وهي تحمل طفلتها الصغيرة والتي حرصت على إخفاء وجهها.
وعلقت حنان مطاوع، على الصورة قائلة: “من فترة قريبة ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين.. بإبنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك”.
وتلقت حنان مطاوع العديد من تهاني نجوم الفن وجمهورها على استقبل مولودتها الأولى.
يذكر أن حنان مطاوع احتفلت بزفافها على المخرج أمير اليماني في شهر سبتمبر ٢٠١٦، في حفل زفاف كبير حضره حشد كبير من نجوم الفن والإعلام.
حنان شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الرحلة»، مع عدد من النجوم ومنهم مي سليم، أميرة العايدي وريهام عبدالغفور، كما شاركت في مسلسل “لمس أكتاف”، مع الفنان يا سر جلال.
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