دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان في حفل أقيم في أحد الكافيهات الكبرى.

الحفل شهد حضور شقيقة دنيا، الفنانة إيمي سمير غانم، بالإضافة لحضور عدد من أصدقائهم من نجوم الفن ومنهم الفنانة شيماء سيف، والفنان شريف رمزي، والفنان هشام ماجد، والمخرج رامي إمام، وغيرهم.

دنيا التقطت عدد من الصور الرومانسية مع زوجها في الحفل، وقد ظهر كليهما بإطلالة سوداء أنيقة، كما التقطا صور مع حضور الحفل.

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الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي حازت على إعجاب جمهورها بشدة.

وكانت دنيا قد نشرت مؤخرا صورة رومانسية برفقة زوجها، وهنئته بعيد ميلاده قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، يارب كل أيامك مليانة بالنجاح والسعادة والحب والسلام، ودايما فخورة بيك، ربنا يحميك يا حبيبي”.

وبدوره رد عليها زوجها الإعلامي رامي رضوان بتعليقه، قائلا: “شكرا حبيبتي، ربنا يسعدك ويخليكي ليا، إنتي وكيلوليتنا”.

ودنيا سمير غانم تزوجت من رامي رضوان في عام 2013، في حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وذلك بعد قصة حب بينهما، ورزقا بانتهما الوحيدة واطلقا عليها اسم «كايلا»، وظهرت معها في أكثر من مناسبة، بينما تحرص على إخفاء وجهها.