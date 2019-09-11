هل أجرت هنا الزاهد عملية تجميل قبل زفافها؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بشفتين منتفختين بشكل ملحوظ.

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إطلالة هنا دفعت جمهورها لاتهامها بإجراء عملية تجميل لنفخ شفتيها، وذلك قبل ايام من احتفالها بزفافها إلى الفنان أحمد فهمي. جمهور الفنانة المصرية طالبوها بالعودة لإطلالتها الطبيعية، مؤكدين أنها كانت أجمل قبل نفخ شفتيها.

يذكر أنه من المقرر إقامة حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي يوم الأربعاء 11 سبتمبر، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالفرح، والتي تجري في سرية تامة.

وكان أحمد فهمي قد كشف مؤخرًا خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “8 الصبح”، موعد زفافه على هنا الزاهد، قائلًا: إنه سيكون في بداية شهر سبتمبر ، لافتا إلى إنه سيسافر في 20 أغسطس لتصوير فيلم سينمائي، ثم يعود يوم 9 سبتمبر ليحتفل بزفافه، ثم يسافر في 20 سبتمبر لاستكمال تصوير الفيلم.