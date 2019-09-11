كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري كريم فهمي بعيد ميلاد ابنته “نعومي”، وشارك جمهوره بصورة من الحفل.

ابنة الفنان المصري ظهرت في الصورة جالسة على المنضدة وأمامها قالب تورتة مميزة، فيما حرص كريم على إخفاء وجهها.

كريم وجه تهنئة لابنته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، حيث قال: “كل سنه وحبيبتي وأغلي حاجه في حياتي هي و اخواتها طيبه”.

الفنان المصري كشف أن ابنته “نعومي” أكثر بناته شبها به، قائلا: “كل سنه و انتي طيبه يا شبهي يا حته مني ، بحبك يا نعومي، ربنا يحفظك انتي واخواتك”.

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وكان الفنان المصري كريم فهمي قد نشر مؤخرا صورة له من طفولته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

كريم علق على الصورة التي نشرها، وكتب: «شبه بنتي نعومي بس نعومي على أحلى بكثير»، وتلقى الفنان عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت في وسامته.

يذكر أن الفنان المصري كريم فهمي قد رزق في شهر أغسطس الماضي بابنته الثالثة من زوجته دانيا البناوي.

زوجة الفنان المصري نشرت صورة لها من داخل المستشفى، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تحمل مولودتها “جميلة”، لكنها حرصت على إخفاء معالم وجهها، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “جميلة كريم فهمي..الحمد لله”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من متابعيها.