شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الأول..موسم ثانى لمسلسل Righteous Gemstones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة HBO الامريكية، انتاج وإعداد موسم ثانى جديد من مسلسل الدراما Righteous Gemstones، بعد نجاح الموسم الأول الذى يعرض فى شهر سبتمبر الجارى.

ونجح الموسم الأول من المسلسل الذى طرح فى سبعة حلقات فى حصد تقيم وصل لـ 8.1 عبر موقع IMDB الشهير، وارتفاع نسبة تقييمه لـ 78% عبر موقع Rotten Tomatoes.

مسلسل "The Righteous Gemstones" شارك فى بطولته عدد من النجوم العالمين من ابرزهم جون جودمان و كريستوفور روس و جينيفر هازيليب و كيلتون دومونت و سكيلر جيسوندو و غيرهم .