شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "الآنسة فرح" تسافر للغردقة لمدة أسبوع لتصوير مشاهد جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أسرة مسلسل "الآنسة فرح" للسفر الى مدينة الغردقة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير عدد من المشاهد هناك والتى تستغرق أسبوع وتجمع بين معظم الفنانين المشاركين فى العمل وعلى رأسهم رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وهدى مجد، وذلك بعد انتهاء فريق العمل من تصوير جزء كبير من المشاهد بالقاهرة.

"الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.

المسلسل تدور أحداثه حول "فرح" التى تجسد دورها أسماء أبو اليزيد والتى تعمل جرسونة فى أوتيل مع استكمال دراستها بنفس الوقت وتمر بحادث يغير مجرى حياتها بينما تجسد رانيا يوسف دور والدتها خلال الأحداث والتى تظهر كسيدة تزوجت مبكراً وانجبت ابنتها وهذا السبب وراء فارق العمر القليل بينهما .

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