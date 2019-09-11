شاهد.. مي العيدان ترد بغضب على خبر خضوعها لعملية تكميم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 02:53 صباحاً - نفت الاعلامية الكويتية مي العيدان ان تكون قد خضعت لعملية تكميم مهاجمة المجلات التي تناقلت هذا الخبر.
وهاجمت مي العيدان، في حلقة الامس من برنامجها “كشف حساب”، المجلات التي تناقلت خبر خضوعها لعلمية تكميم قائلة “ليش اعمل تكميم ما عندي ارادة”.
ووصفت مي العيدان العمليات التي خضعت لها في ايران بـ “الترتيب” وقالت انها عملت على تنزيل وزنها منذ تسعة اشهر وانها استطاعت ان تصل الى وزن 45 كلغ بعد ان كانت اكثر من 70.
وتابعت مي العيدان “انا ضعفتني ابرة السكسندا وتعبت وانا اقول انها تنزل ولها جرعات ولكن ما تقدرون تاخذونها ولازم تروحون عن الدكتور وتسوون فحوصات الغدة الدرقية”.
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