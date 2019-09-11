شاهد.. فيفي عبده تحيي السعوديين بوصلة رقص على انغام محمد عبده

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 02:53 صباحاً - وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده التحية الى جمهورها السعودي بإهدائهم وصلة رقص على انغام المطرب محمد عبده.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص على انغام اغنية “ايوه” للفنان محمد عبده وعلقت قائلة: “‏تحية مني للسعودية و شعب السعودية و لفنان العرب محمد عبده ❤️ دي من اكتر الاغاني اللي بحبها اغنية ايوه .. بحبكم اوي لاف يو ❤️✋

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