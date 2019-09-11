كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 02:53 صباحاً - اطلقت الفنانة سما المصري قناة جديدة مخصصة لتقديم النصائح للنساء اسمتها “للحريم حصري مع سما المصري”. وتحدثت سما المصري في فيديو جديد عن ما قالت انه “اضرار استخدام الاولويز ايام الدوره الشهريه”. واستبقت سما المصري الهجوم عليها بسبب التطرق لهذه المواضيع قائلة “كلام علمي وكل الناس تتكلمه فحرام علي”. ثم شرحت سما المصري كيفية وضع الفوط الصحية والتسلخات التي تحدث بسبب وضعها بطريقة خاطئة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الفوط الصحية والدورة الشهرية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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