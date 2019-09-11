اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يستمر التفاعل مع أغنية الفنانة دوللي شاهين "الحاجة داعيالك" من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس. وهي سعيدة ينتيجة انتشارها عبر مواقع التواصل والمنصات الالكترونية. علماً أن فيديو كليب الأغنية حقق ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة منذ طرحه على موقع YouTube
ويقول مطلع الأغنية الجديدة:
إختيارك ليا اثبت إن فيه عندك نظر
ربنا فعلا بعتلك اللي اجمل من القمر
اصل انا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى
جاية جوا الدنيا سرقة وسط ملايين من البشر
كانت هذه تفاصيل خبر دوللي شاهين سعيدة بنجاح "الحاجة داعيالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.