دوللي شاهين سعيدة بنجاح "الحاجة داعيالك"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يستمر التفاعل مع أغنية الفنانة دوللي شاهين "الحاجة داعيالك" من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس. وهي سعيدة ينتيجة انتشارها عبر مواقع التواصل والمنصات الالكترونية. علماً أن فيديو كليب الأغنية حقق ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة منذ طرحه على موقع YouTube

ويقول مطلع الأغنية الجديدة:

إختيارك ليا اثبت إن فيه عندك نظر

ربنا فعلا بعتلك اللي اجمل من القمر

اصل انا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى

جاية جوا الدنيا سرقة وسط ملايين من البشر

