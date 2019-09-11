شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من كليب "مايلى سايرس" و"أريانا جراندى" و"لانا دل راى" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل عرضه بثلاثة أيام، نشرت مايلي سايريس لقطات جديدة من الفيديو الكليب الجديد الذى يأتى بعنوان Don't Call Me Angel المقرر عرضه يوم الجمعة المقبل، ويشاركها فيه المغنية العالمية أريانا جراندى والمطربة العالمية لانا دل راى.

ونشرت سايرس أمس مقطعا صوتيا مدته 15 ثانية عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر للأغنية الجديدة المرتقب صدورها يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر.

وطرحت سايرس أغنية بعنوان Slide Away منذ أيام قليلة، تسرد فيها تفاصيل حياتها وعلاقتها مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بعد فشلهما فى الاستمرار فى تلك العلاقة العاطفية التى جمعتهما منذ سنوات.