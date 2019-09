شكرا لقرائتكم خبر عن توقيت عرضه أهم عوامل نجاحه ..It: Chapter Two يحصد 91 مليون دولار فى امريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الرعب والإثارة It: Chapter Two فى فرض سيطرته على شباك التذاكر، بعد أن حصد 91 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية، وهو ما يعد رقماً قياسياً نجحت شركة وارنر بروس فى حصده فى أيام قليلة بالرغم من وجود عدد كبير من الأفلام المنافسة.

وفى تقرير أعدته صحيفة فاريتى، أبرزت فيه الخطة التى أعدتها شركة وارنر بروس ونيو لاين فى حصد الإيرادات المرتفعة للجزء الثانى من فيلم الرعب الشهير، والذى أكدت فيه التوقيت المثالى لعرض الفيلم فى بداية شهر سبتمبر وبعد انتهاء منافسة أغسطس التى فشلت فى جذب عدد كبير من المشاهدين.

وتعد الفترة الزمنية لعرض فيلم It: Chapter Two من أهم عوامل نجاحه فى شباك التذاكر، بعد مرور ستة أسابيع على عرض فيلم Hobbs & Shaw، وما يقارب الشهرين على عرض فيلم The Lion King، وهو ما يعد توقيت مثالى لجذب عدد كبير من الجمهور الذى شاهد عدد كبير من أفلام الحركة والأكشن ويرغب فى الانتقال لمشاهدة نوع جديد من الأفلام.

Advertisements

وبالرغم من مدة الفيلم التى تجاوزت الثلاثة ساعات، وتصنيفه للكبار فقط، فأن القائمون على فيلم It: Chapter Two، لم يكن يتوقعوا حصده وتصدره لشباك التذاكر برصيد 91 مليون دولار محلياً وما يقارب الـ 184 مليون دولار عالمياً.

فيلم It Chapter Two من بطولة بيل سكارسجارد، فين وولفارد، جيسيكا شاستين، جيمس ماكافوى، بيل هادر، صوفيا ليليس، جاك ديلان جريزر، جيك ويرى، جايدين مارتيل، جاى ريان، خافيير بوتيت، جيمس رانسونى، ومن إخراج أندي موسكيتي، وتأليف جارى دوبرمان، جيسون فوكس، ومن رواية ستيفن كينج، ويدور الجزء الجديد من الفيلم بعد سبعة وعشرين عامًا من أول لقاء مع Pennywise المرعب، كبر أعضاء نادى Losers Club وانتقلوا بعيدا عن المدينة لترجعهم مكالمة هاتفية من جديد.